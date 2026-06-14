"Питання вирішено". У КНДР поставили крапку щодо ядерного роззброєння
У МЗС КНДР заявили, що питання денуклеаризації вважається остаточно закритим. У відомстві також засудили нещодавні переговори США і Південної Кореї з питань ядерного стримування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Безглузда риторика США та їхніх васальних сил проти КНДР і їхня співпраця у створенні ядерної загрози ніколи не зможуть вплинути на незворотне становище КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю", - йдеться в заяві МЗС Північної Кореї.
Там додали, що питання "денуклеаризації" остаточно закрите. Тобто - КНДР залишиться країною з ядерною зброєю.
Reuters зазначає, що минулого тижня представники США і Південної Кореї обговорили посилення ядерного стримування і готовності до протидії зростаючій програмі озброєнь Північної Кореї.
Посилення Північної Кореї
Нагадаємо, тиждень тому сестра КНДР Кім Йо Чжон заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від свого статусу ядерної держави. Вона попередила, що країна не потерпить жодних загроз.
Також за день до цього глава Північної Кореї Кім Чен Ин сказав, що військово-морські сили КНДР мають стати ключовим елементом ядерного стримування. Він підкреслив, що флот має бути інтегрований у загальну доктрину країни.
Крім того, ЗМІ писали, що КНДР внесла до конституції зміни. Нововведення передбачає автоматичний ядерний удар, якщо Кім Чен Ин загине від атаки іншої держави.