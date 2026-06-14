"Питання вирішено". У КНДР поставили крапку щодо ядерного роззброєння

У МЗС КНДР заявили, що питання денуклеаризації вважається остаточно закритим. У відомстві також засудили нещодавні переговори США і Південної Кореї з питань ядерного стримування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Безглузда риторика США та їхніх васальних сил проти КНДР і їхня співпраця у створенні ядерної загрози ніколи не зможуть вплинути на незворотне становище КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю", - йдеться в заяві МЗС Північної Кореї.

Там додали, що питання "денуклеаризації" остаточно закрите. Тобто - КНДР залишиться країною з ядерною зброєю.

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Reuters зазначає, що минулого тижня представники США і Південної Кореї обговорили посилення ядерного стримування і готовності до протидії зростаючій програмі озброєнь Північної Кореї.