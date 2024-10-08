Питання України стане "великою частиною" участі Байдена в "Рамштайні", - Білий дім

За її словами, візит Байдена стане потужним символом відновлення партнерства між США та Німеччиною і зробить тіснішою співпрацю у вирішенні найнагальніших світових проблем.

"Цей візит підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо ви думаєте про Україну і самооборону України, це буде великою частиною цього візиту - і продовження цієї підтримки, продовження робити усе, що ми можемо, щоб зупинити російську агресію", - сказала Жан-П'єр.

Вона додала, що важливо продовжувати діалог, "оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, продовжуємо бачити російську агресію".

"Ви бачили лідерство президента (Байдена. - ред.) щодо України і те, що він зміг зробити, щоб зробити НАТО сильнішим, щоб мати підтримку більш ніж 50 країн, які підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це велика частина - безумовно, це буде великою частиною цієї поїздки", - зазначила прес-секретар Білого дому.