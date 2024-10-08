Питання України стане "великою частиною" участі Байдена в "Рамштайні", - Білий дім

Візит президента США Джо Байдена у Німеччину та участь в засіданні групи "Рамштайн", підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичної безпеки і самооборони України.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
За її словами, візит Байдена стане потужним символом відновлення партнерства між США та Німеччиною і зробить тіснішою співпрацю у вирішенні найнагальніших світових проблем.
"Цей візит підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо ви думаєте про Україну і самооборону України, це буде великою частиною цього візиту - і продовження цієї підтримки, продовження робити усе, що ми можемо, щоб зупинити російську агресію", - сказала Жан-П'єр.
Вона додала, що важливо продовжувати діалог, "оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, продовжуємо бачити російську агресію".
"Ви бачили лідерство президента (Байдена. - ред.) щодо України і те, що він зміг зробити, щоб зробити НАТО сильнішим, щоб мати підтримку більш ніж 50 країн, які підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це велика частина - безумовно, це буде великою частиною цієї поїздки", - зазначила прес-секретар Білого дому.
Формат "Рамштайн" - це міжнародний форум країн світу, що об'єдналися для координації та надання військової допомоги Україні в протистоянні агресії Росії. Форум названо на честь авіабази США "Рамштайн" в Німеччині, де відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.
У четвер, 10 жовтня, президент США Джо Байден вирушить до Німеччини, де зустрінеться з лідерами союзних країн, а також візьме участь у засіданні чергової зустрічі в форматі "Рамштайн".
Як правило у таких зустрічах беруть участь міністри оборони країн-партнерів. Однак у вересні форум особисто відвідав президент Володимир Зеленський.
За даними ЗМІ, під час зустрічі країни НАТО можуть запропонувати Україні кроки для її вступу до Альянсу.
Також Зеленський може презентувати усім партнерам план перемоги України у війні з РФ.
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