Білий дім назвав дату наступного "Рамштайну", зустріч очолить Байден

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

" 12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині , де двоє лідерів розглянуть прогрес у цих консультаціях і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - зазначили у Білому домі.

Лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану перемоги України та доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків. Президенти домовилися розглянути прогрес на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

"Президент Байден окреслив своє рішення збільшити безпекову допомогу США Україні, а президент Зеленський представив свій план досягнення перемоги над Росією", - йдеться у повідомленні.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США. Він виступив на Раді безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН.

Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом і представив йому план перемоги України. Також з планом ознайомилася віцепрезидент США, кандидатка у президенти США Камала Гарріс.

Варто зазначити, що ще до прибуття Зеленського до США йшли розмови про те, що президент України зустрінеться з іншим кандидатом на пост президента США - республіканцем Дональдом Трампом. Згодом у команді Трампа заявляли, що не планували зустріч. Проте сьогодні політик повідомив, що зустріч все ж відбудеться.

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