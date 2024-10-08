Вопрос Украины станет "большой частью" участия Байдена в "Рамштайне", - Белый дом

По ее словам, визит Байдена станет мощным символом восстановления партнерства между США и Германией, а также сделает более тесным сотрудничество в решении самых насущных мировых проблем.

"Этот визит подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности. Если вы думаете об Украине и самообороне Украины, это будет большой частью этого визита - и продолжение этой поддержки, продолжение делать все, что мы можем, чтобы остановить российскую агрессию", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что важно продолжать диалог, "поскольку мы видим, что происходит в Украине, продолжаем видеть российскую агрессию".

"Вы видели лидерство президента (Байдена. - ред.) в отношении Украины и то, что он смог сделать, чтобы сделать НАТО сильнее, чтобы иметь поддержку более чем 50 стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. И это большая часть - безусловно, это будет большой частью этой поездки", - отметила пресс-секретарь Белого дома.