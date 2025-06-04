"Питання в тоні документа": Зеленський запропонував, як змінити меморандум РФ

"Я сказав, як я вважаю, якщо ми хочемо мати результат, я сказав, в якому форматі ми маємо продовжувати. Питання не в пунктах цього договору", - зауважив президент.

Він пояснив, що послідовно проглядаючи даний документ повсюди відчувається тиск та ультиматуми.

"Дух цього документу - ультиматум. Треба змінити дух документа, і тоді будуть змінені… інші підходи будуть до тих чи інших питань - людей, територій, деескалації та припинення вогню", - пояснив він.

Водночас Зеленський зауважив, що даний документ може бути спробою керівництва РФ сподобатися радикалам.

"Тобто якщо ти не хочеш, ти пишеш так, або якщо ти хочеш сподобатися дуже радикальній частині свого суспільства, то напиши такий документ, потім розмістити через (російське ЗМІ, - ред.) ТАСС в інтернет… І,чесно кажучи, не впевнений, що це задовольнить їх радикально налаштованих людей, які хочуть знищити нас ядерною зброєю, а потім знищити Європу. Навіть сумно дивитися такий підхід", - додав він.