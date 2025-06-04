"Вопрос в тоне документа": Зеленский предложил, как изменить меморандум РФ

"Я сказал, как я считаю, если мы хотим иметь результат, я сказал, в каком формате мы должны продолжать. Вопрос не в пунктах этого договора", - отметил президент.

Он пояснил, что последовательно просматривая данный документ повсюду чувствуется давление и ультиматумы.

"Дух этого документа - ультиматум. Надо изменить дух документа, и тогда будут изменены... другие подходы будут к тем или иным вопросам - людей, территорий, деэскалации и прекращения огня", - пояснил он.

В то же время Зеленский отметил, что данный документ может быть попыткой руководства РФ понравиться радикалам.

"То есть если ты не хочешь, ты пишешь так, или если ты хочешь понравиться очень радикальной части своего общества, то напиши такой документ, потом разместить через (российское СМИ, - ред.) ТАСС в интернет... И, честно говоря, не уверен, что это удовлетворит их радикально настроенных людей, которые хотят уничтожить нас ядерным оружием, а потом уничтожить Европу. Даже грустно смотреть такой подход", - добавил он.