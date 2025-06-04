"Вопрос в тоне документа": Зеленский предложил, как изменить меморандум РФ

Российский "мирный меморандум" имеет ультимативный характер, что затрудняет поиск компромисса. Для реального прогресса необходимо изменить не только отдельные пункты, но и общий дух и подход документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Я сказал, как я считаю, если мы хотим иметь результат, я сказал, в каком формате мы должны продолжать. Вопрос не в пунктах этого договора", - отметил президент.
Он пояснил, что последовательно просматривая данный документ повсюду чувствуется давление и ультиматумы.
"Дух этого документа - ультиматум. Надо изменить дух документа, и тогда будут изменены... другие подходы будут к тем или иным вопросам - людей, территорий, деэскалации и прекращения огня", - пояснил он.
В то же время Зеленский отметил, что данный документ может быть попыткой руководства РФ понравиться радикалам.
"То есть если ты не хочешь, ты пишешь так, или если ты хочешь понравиться очень радикальной части своего общества, то напиши такой документ, потом разместить через (российское СМИ, - ред.) ТАСС в интернет... И, честно говоря, не уверен, что это удовлетворит их радикально настроенных людей, которые хотят уничтожить нас ядерным оружием, а потом уничтожить Европу. Даже грустно смотреть такой подход", - добавил он.
В этот понедельник, 2 июня, делегации из Украины и России провели второй раунд переговоров в Стамбуле.
Как стало известно от источника РБК-Украина - РФ через Турцию передала Украине свой "меморандум", где в частности была указана позиция Москвы относительно заключения мира с Украиной и возможного прекращения огня.
Для прекращения огня РФ требует или начало вывода украинских защитников из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, или прекращения мобилизации, поставок западной помощи.
Стоит отметить, что американские чиновники разочарованы тем, какие условия Россия выдвинула для перемирия с Украиной как минимум на 30 дней. Более того, по данным ABC News, анонимные источники отметили, что они невыполнимы.
Сегодня украинский президент зачитал несколько пунктов данного документа, и отметил, что первый же пункт "меморандума" РФ это ультиматум.
В общем после этого Зеленский разнес "меморандум" РФ, поскольку, по его словам, это политический спам и пиар для внутреннего рынка.
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