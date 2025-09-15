Питання нацбезпеки: у Раді окреслили червоні лінії для криптовалют

Робота над проєктом закону про криптовалюти триває у Верховній Раді. Платіжним засобом вони не будуть через загрози національній безпеці та суверенітету.
Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Гетманцев нагадав, що законопроєкт про оподаткування криптовалют в Україні пройшов перше читання. До другого читання він істотно зміниться.
"Правок може бути і буде багато. Але я в ньому ні на чому принципово не наполягаю. Я вважаю, що треба зробити оптимальну редакцію цього закону, що можливо тільки якщо буде достатньо обґрунтованої критики", - сказав Гетманцев.
Він зазначив, що початковий текст закону був неякісним, і комітет взявся за його доопрацювання. "Ми текст причесали, зробили робочу конструкцію, але в мене поки що немає остаточної відповіді на запитання, чи все там так як треба", - додав депутат.
Гетманцев підкреслив, що криптовалюти не стануть платіжним засобом у країні.
"Платіжним засобом не буде. Це все одно, а можливо, навіть гірше, ніж дозволити обіг євро і долара. Це питання національної безпеки і суверенітету", - пояснив він.
За його словами, податкові пільги для операцій із криптовалютою виключені. "Напевно, це єдине, що я не готовий змінювати. Усе інше, якщо рішення буде обґрунтованим і правильним, готовий змінювати", - зазначив голова комітету.
Депутат додав, що для доопрацювання закону до другого читання необхідні фахівці, яких зараз вкрай мало.
"Я дуже боюся помилок на цьому новому ринку, тому хотілося б побільше спеціалістів, які долучилися б до доопрацювання цього закону. Ми готові змінювати все, крім надання пільг", - підкреслив Гетманцев.
Він також уточнив, що ухвалення закону не буде поспішним і збережеться навіть у разі зміни складу Верховної Ради. "Навіть якщо повноваження цієї каденції завершаться, перше читання вже проведено, і законопроєкт перейде у спадок новій Раді", - додав він.
Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо врегулювання обігу віртуальних активів в Україні. податки будуть на рівні 18% ПДФО +5% військового збору з прибутку від продажу віртуальних активів.
Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, законопроєкт можна вважати першим кроком до легалізації віртуальних активів.
"Ми маємо чітке розуміння своїх функцій і "червоних ліній", за які вихід неможливий", - наголосив він. За словами глави НБУ, насамперед це стосується статусу віртуальних активів. "Вони не можуть бути платіжним засобом", - заявив Пишний.