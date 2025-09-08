Голова НБУ визначив червоні лінії для криптовалют в Україні

Ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроєкт можна вважати першим кроком до легалізації віртуальних активів. Але він повинен бути доопрацьований.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

"Час настав. Тільки за перше півріччя 2025 року оборот компаній у сфері віртуальних активів, що діють на території України, становив близько 7 млрд доларів", - зазначив він під час зустрічі з бізнесом на EBA Global Outlook,

Недосконалий, але важливий законопроєкт

Пишний наголосив, що нині ухвалений документ не є досконалим. Однак НБУ налаштований доопрацювати його до другого читання разом із профільним Комітетом Верховної Ради, міжнародними партнерами та учасниками ринку.

"Ми маємо чітке розуміння своїх функцій та "червоних ліній", за які вихід неможливий", - підкреслив він.

Головні обмеження

За словами голови НБУ, насамперед це стосується статусу віртуальних активів. "Вони не можуть бути платіжним засобом", - заявив Пишний.

Він також наполягає на чіткому визначенні регуляторів ринку та розподілі їхніх повноважень на рівні закону, а не шляхом делегування їх Кабінетом міністрів.

Питання обміну та контроль

Окремо Пишний наголосив на потребі визначити умови обміну віртуальних активів на валютні цінності та повноваження НБУ в цьому питанні.

"Важливо, щоб віртуальні активи не стали інструментом для обходу обмежень НБУ, а їх легалізація не повинна підживлювати тіньовий сектор", - додав він.

На його думку, завдань у цій сфері багато, однак Нацбанк уже працює над їх вирішенням.