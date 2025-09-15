Вопрос нацбезопасности: в Раде очертили красные линии для криптовалют

Гетманцев напомнил, что законопроект о налогообложении криптовалют в Украине прошел первое чтение. Ко второму чтению он существенно изменится.

"Правок может быть и будет много. Но я в нем ни на чем принципиально не настаиваю. Я считаю, что надо сделать оптимальную редакцию этого закона, что возможно только если будет достаточно обоснованной критики", - сказал Гетманцев.

Он отметил, что изначальный текст закона был некачественным, и комитет взялся за его доработку. "Мы текст причесали, сделали рабочую конструкцию, но у меня пока нет окончательного ответа на вопрос, все ли там так как надо", - добавил депутат.

Безопасность превыше всего

Гетманцев подчеркнул, что криптовалюты не станут платежным средством в стране.

"Платежным средством не будет. Это все равно, а возможно, даже хуже, чем разрешить обращение евро и доллара. Это вопрос национальной безопасности и суверенитета", - пояснил он.

По его словам, налоговые льготы для операций с криптовалютой исключены. "Наверное, это единственное, что я не готов менять. Все остальное, если решение будет обоснованным и правильным, готов менять", - отметил глава комитета.

Отсутствие экспертизы

Депутат добавил, что для доработки закона ко второму чтению необходимы специалисты, которых сейчас крайне мало.

"Я очень боюсь ошибок на этом новом рынке, поэтому хотелось бы побольше специалистов, которые присоединились бы к доработке этого закона. Мы готовы менять все, кроме предоставления льгот", - подчеркнул Гетманцев.

Он также уточнил, что принятие закона не будет поспешным и сохранится даже в случае смены состава Верховной Рады. "Даже если полномочия этой каденции завершатся, первое чтение уже проведено, и законопроект перейдет в наследство новой Раде", - добавил он.