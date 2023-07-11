Питання у формулюванні. Жодна країна не проти запрошення України в НАТО, - голова МЗС Естонії

"Загалом я не можу сказати, що якась країна була проти (запрошення України до НАТО - ред.). Питання в рівні точності формулювань і тому, який реальний шлях і наступні кроки. Тому що ми вже домовились у Бухаресті 15 років тому, що Україна стане членом НАТО. Але тепер є війна і питання, якими будуть наступні кроки, чи потрібен нам План дій по членству, як це було раніше?" - сказав він.

Водночас Цахкна додав, що у ПДЧ немає потреби, адже Україна виконує його вже на полі бою.

Глава МЗС Естонії додав, що в Альянсі багато країн, тому існують деякі коливання. За його словами, має бути впевнені, що всі в НАТО розуміють, що зараз процес починається, і України має неминуче стати повноправним членом Альянсу.

"Це також означає, що всі держави-члени виходять зі статті п'ять - одна за всіх, усі за одну - і готові у майбутньому відправити своїх синів на захист України або навпаки, можливо, українці прийдуть на допомогу естонцям, коли трапиться в майбутньому агресія Росії", - сказав він.

Цахкна назвав це історичною дискусією. Водночас міністра налаштований досить оптимістичний. Він вважає, що країни-члени НАТО можуть знайти вихід, тому що обговорення все ще продовжується.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати запрошення до вступу до Альянсу на саміті, який пройде 11-12 липня. При цьому країна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати лише після закінчення бойових дій з Росією.

При цьому президент України Володимир Зеленський жорстко звернувся до країн-членів НАТО через їхню позицію щодо нашої країни. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Додамо, вчора міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ для України.

Окрім того, Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки від Заходу на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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