Питання часу та ціни. Україна обов'язково переможе, але є нюанс, - Данілов

"Я хотів би, щоб це було вчора (перемога та завершення війни - ред.), але є нюанс, про який треба говорити і який не треба приховувати, - кожна країна має власні плани та інтереси", - сказав він.

Так, Україна має захищати своє та відстоювати своє, адже наша позиція є непереможною.

"Ми обов'язково переможемо, питання лише часу та дуже дорогої для нас ціни", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що війна Росії проти України закінчиться до смерті російського диктатора Володимира Путіна.

Окрім того, раніше Данілов зазначав, що найближчі два-три місяці війни можуть стати вирішальними у війні Росії проти України.

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