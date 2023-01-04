Вопрос времени и цены. Украина обязательно победит, но есть нюанс, - Данилов

"Я хотел бы, чтобы это было вчера (победа и завершение войны - ред.), но есть нюанс, о котором нужно говорить и который не нужно скрывать, - у каждой страны есть собственные планы и интересы", - сказал он.

Так, Украина должна защищать свое и отстаивать свое, ведь наша позиция непобедима.

"Мы обязательно победим, вопрос только времени и очень дорогой для нас цены", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что война России против Украины закончится до смерти российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, ранее Данилов отмечал, что в ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими в войне России против Украины.

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