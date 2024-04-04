Пісторуіс: Німеччина відкрита для фонду НАТО-України, але є умови

Як відзначив Пісторіус, все, що допомагає Україні, має сенс.

Водночас він зауважив на важливості уникнення дублювання обов'язків. Зокрема необхідно враховувати національні внески, які вже зроблені Україні.

Підтримка України з боку НАТО

Нещодавно західні ЗМІ заявили, що Контактну групу з оборони України можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО, запланованому на липень поточного року. Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився з приводу цієї ініціативи.

Міністри закордонних справ НАТО також порушували питання щодо довгострокової підтримки України, у тому числі й щодо пропозиції про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро. Поки невідомо, чи буде прийнято цифру в 100 млрд євро і як саме відбуватиметься фінансування.

Водночас відповідне рішення вимагає консенсусу серед усіх членів НАТО. За словами голови Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Варшава підтримує відповідний план. Тим часом його німецька колега Анналена Бербок має скептичне ставлення до плану й також висловилась щодо "дублювання".