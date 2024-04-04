"Важливо, щоб не дублювалось". Бербок скептично поставилася до фонду НАТО для України
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про своє скептичне ставлення до плану генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо створення п'ятирічного фонду в розмірі 100 млрд євро для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.
"Я вказала, що у нас є різні механізми щодо фінансування, а не навчання", - заявила вона.
Вона зазначила, що з 32 країнами НАТО і 27 країнами ЄС існує безліч питань, які дублюють одне одного. Наприклад, за словами міністра, у ЄС уже є "великий котел підтримки НАТО", тому важливо, щоб структури не дублювалися.
"Абсолютно ясно, що як європейці ми повинні будемо робити більший внесок у нашу оборону і зміцнювати європейську опору в НАТО", - заявила Бербок.
За словами дипломатів, генеральний секретар НАТО Столтенберг виніс цей фонд на обговорення, щоб зробити допомогу Україні довгостроковішою та надійнішою - навіть у тому разі, якщо підтримка США ослабне після повернення Дональда Трампа в Білий дім.
Підтримка України з боку НАТО
Нещодавно західні ЗМІ заявили, що Контактну групу з оборони України можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО, запланованому на липень поточного року. Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився з приводу цієї ініціативи.
Міністри закордонних справ НАТО також порушували питання щодо довгострокової підтримки України, у тому числі й щодо пропозиції про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро. Поки невідомо, чи буде прийнято цифру в 100 млрд євро і як саме відбуватиметься фінансування.
Водночас відповідне рішення вимагає консенсусу серед усіх членів НАТО. За словами голови Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Варшава підтримує відповідний план.
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