ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Важливо, щоб не дублювалось". Бербок скептично поставилася до фонду НАТО для України

Четвер 04 квітня 2024 09:14
UA EN RU
"Важливо, щоб не дублювалось". Бербок скептично поставилася до фонду НАТО для України Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про своє скептичне ставлення до плану генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо створення п'ятирічного фонду в розмірі 100 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Я вказала, що у нас є різні механізми щодо фінансування, а не навчання", - заявила вона.

Вона зазначила, що з 32 країнами НАТО і 27 країнами ЄС існує безліч питань, які дублюють одне одного. Наприклад, за словами міністра, у ЄС уже є "великий котел підтримки НАТО", тому важливо, щоб структури не дублювалися.

"Абсолютно ясно, що як європейці ми повинні будемо робити більший внесок у нашу оборону і зміцнювати європейську опору в НАТО", - заявила Бербок.

За словами дипломатів, генеральний секретар НАТО Столтенберг виніс цей фонд на обговорення, щоб зробити допомогу Україні довгостроковішою та надійнішою - навіть у тому разі, якщо підтримка США ослабне після повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Підтримка України з боку НАТО

Нещодавно західні ЗМІ заявили, що Контактну групу з оборони України можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО, запланованому на липень поточного року. Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився з приводу цієї ініціативи.

Міністри закордонних справ НАТО також порушували питання щодо довгострокової підтримки України, у тому числі й щодо пропозиції про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро. Поки невідомо, чи буде прийнято цифру в 100 млрд євро і як саме відбуватиметься фінансування.

Водночас відповідне рішення вимагає консенсусу серед усіх членів НАТО. За словами голови Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Варшава підтримує відповідний план.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків
Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі