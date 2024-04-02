"Захист від Трампа". Формат "Рамштайн" хочуть передати під контроль НАТО, - Politico

Контактну групу з оборони України (формат Рамштайн) може очолити Північноатлантичний альянс замість США. Таких заходів хочуть вжити на тлі можливого президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання з посиланням на трьох європейських чиновників та американського чиновника пише, що під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 3-4 квітня обговорюватиметься поступовий перехід формату "Рамштайн" під контроль НАТО.

Одне з джерел Politico уточнило, що мета полягає в тому, щоб завершити цей процес на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні у липні.

Європейський чиновник розповів, що такий крок дозволить іншим країнам НАТО більше впливати на процес роботи Контактної групи у разі переобрання Трампа.

За словами американського чиновника, дискусії щодо переходу групи під контроль НАТО ведуться "на дуже високому рівні" з метою формалізувати підтримку Києва з боку Європи та Альянсу. Таким чином Контактну групу зроблять "більш довговічною".

"Передача цього проекту під управління НАТО ізолює його від президентства Трампа або навіть від США, які можуть відволіктися на Китай і не зможуть продовжувати його або не зможуть налагодити власне фінансування", - сказав Джим Таунсенд, колишній співробітник Пентагону та НАТО.