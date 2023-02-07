Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого

За його словами, дане рішення було прийнято після його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. В ході бесіди було обговорено передачу Україні додаткового озброєння.

Так, до кінця лютого Україні буде передано ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони, а також п'ять зенітних танків Gepard і ще п'ять інженерних танків Badger.

Окрім цього Україна отримає у березні п'ять танкових мостоукладачів Biber.

При цьому міністр оборони Німеччини заявив, що про постачання бойових літаків Україні не може бути й мови.