Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля

Украинские военные получат до конца февраля 2023 еще больше управляемых ракет для противовоздушной обороны. Кроме того, Германия еще передаст танки.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По его словам, это решение было принято после его встречи с президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы была обсуждена передача Украине дополнительного вооружения.
К концу февраля Украине будет передано еще больше управляемых ракет для противовоздушной обороны, а также пять зенитных танков Gepard и еще пять инженерных танков Badger.
Кроме этого, Украина получит в марте пять танковых мостоукладчиков Biber.
При этом министр обороны Германии заявил, что о поставках боевых самолетов Украине не может быть и речи.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит более ста старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.
Кроме того, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн рассчитывает поставить 20-25 танков Leopard 1 в Украину в этом году.
РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Leopard 1 и чем они отличаются от согласованных Leopard 2.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.