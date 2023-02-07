Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля

По его словам, это решение было принято после его встречи с президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы была обсуждена передача Украине дополнительного вооружения.

К концу февраля Украине будет передано еще больше управляемых ракет для противовоздушной обороны, а также пять зенитных танков Gepard и еще пять инженерных танков Badger.

Кроме этого, Украина получит в марте пять танковых мостоукладчиков Biber.

При этом министр обороны Германии заявил, что о поставках боевых самолетов Украине не может быть и речи.