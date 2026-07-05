Пісторіус зробив неочікувану заяву про ракети Taurus для України

Україна вже не потребує постачання німецьких крилатих ракет Taurus. Адже українські сили й так ефективно завдають ударів по російській інфраструктурі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв’ю Bild.
Пісторіус зазначив, що ситуація на фронті в Україні залишається переважно стабільною, без суттєвих змін лінії бойового зіткнення, однак із високими втратами з обох сторін.
Він заявив, що українські сили вже ефективно завдають ударів по російській інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах і логістичних об’єктах, використовуючи безпілотники.
Тому Пісторіус не вважає, що Україні досі потрібні ракети Taurus.
"Ситуація ще ніколи не виглядала так добре, як зараз. На полі бою рухів майже немає. Іноді кілька кілометрів в один бік, іноді - в інший, але завжди з неймовірними втратами для російських збройних сил. І найголовніше - Україні дедалі частіше вдається вражати цілі на території Росії, тим самим знищуючи нафтопереробні заводи та військову логістику", - сказав міністр.
Нагадаємо, що під час перебування в опозиції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про намір передати Україні крилаті ракети Taurus для ударів по території Росії.
Після того, як він прийшов до влади, Мерц думку не змінив. Зокрема у липні минулого року глава німецького уряду не виключив передачі цього озброєння для України.
Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва минулого року заявляв, що Берлін не розглядає передачу Україні цих ракет.
У німецькому парламенті наприкінці минулого року закликали Мерца передати Україні далекобійні ракети Taurus, адже канцлер має дотримуватися того, чого він справедливо вимагав, перебуваючи в опозиції.
Однак нещодавно Мерц заявив, що більше не бачить сенсу передавати Україні ракети Taurus, оскільки вважає українську зброю ефективнішою.