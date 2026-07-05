Пісторіус зробив неочікувану заяву про ракети Taurus для України

Пісторіус зазначив, що ситуація на фронті в Україні залишається переважно стабільною, без суттєвих змін лінії бойового зіткнення, однак із високими втратами з обох сторін.

Він заявив, що українські сили вже ефективно завдають ударів по російській інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах і логістичних об’єктах, використовуючи безпілотники.

Тому Пісторіус не вважає, що Україні досі потрібні ракети Taurus.

"Ситуація ще ніколи не виглядала так добре, як зараз. На полі бою рухів майже немає. Іноді кілька кілометрів в один бік, іноді - в інший, але завжди з неймовірними втратами для російських збройних сил. І найголовніше - Україні дедалі частіше вдається вражати цілі на території Росії, тим самим знищуючи нафтопереробні заводи та військову логістику", - сказав міністр.