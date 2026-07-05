Писториус сделал неожиданное заявление о ракетах Taurus для Украины

Писториус отметил, что ситуация на фронте в Украине остается преимущественно стабильной, без существенных изменений линии боевого столкновения, однако с высокими потерями с обеих сторон.

Он заявил, что украинские силы уже эффективно наносят удары по российской инфраструктуре, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, используя беспилотники.

Поэтому Писториус не считает, что Украине еще нужны ракеты Taurus.

"Ситуация ещё никогда не выглядела так хорошо, как сейчас. На поле боя передвижений почти нет. Иногда несколько километров в одну сторону, иногда - в другую, но всегда с невероятными потерями для российских вооруженных сил. И самое главное - Украине все чаще удается поражать цели на территории России, тем самым уничтожая нефтеперерабатывающие заводы и военную логистику", - сказал министр.