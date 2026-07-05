Писториус сделал неожиданное заявление о ракетах Taurus для Украины

Украина уже не нуждается в поставках немецких крылатых ракет Taurus. Ведь украинские силы и так эффективно наносят удары по российской инфраструктуре.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Bild.
Писториус отметил, что ситуация на фронте в Украине остается преимущественно стабильной, без существенных изменений линии боевого столкновения, однако с высокими потерями с обеих сторон.
Он заявил, что украинские силы уже эффективно наносят удары по российской инфраструктуре, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, используя беспилотники.
Поэтому Писториус не считает, что Украине еще нужны ракеты Taurus.
"Ситуация ещё никогда не выглядела так хорошо, как сейчас. На поле боя передвижений почти нет. Иногда несколько километров в одну сторону, иногда - в другую, но всегда с невероятными потерями для российских вооруженных сил. И самое главное - Украине все чаще удается поражать цели на территории России, тем самым уничтожая нефтеперерабатывающие заводы и военную логистику", - сказал министр.
Напомним, что во время нахождения в оппозиции канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.
После того, как он пришел к власти, Мерц мнение не изменил. В частности, в июле прошлого года глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.
В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в прошлом году заявлял, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.
В немецком парламенте в конце прошлого года призвали Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, ведь канцлер должен придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции.
Однако недавно Мерц заявил, что больше не видит смысла передавать Украине ракеты Taurus, поскольку считает украинское оружие более эффективным.