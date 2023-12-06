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Пісторіус обіцяє наростити виробництво німецької зброї для України

Німеччина, Середа 06 грудня 2023 10:55
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Пісторіус обіцяє наростити виробництво німецької зброї для України Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, постачання зброї в Україну затримується, але запевнив, що потужність німецької оборонної промисловості буде збільшена якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"У нас є добре відома проблема: оборонна промисловість не встигає за попитом, який є в певних сферах", - сказав Пісторіус.

Він додав, що це стосується як боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони.

За словами міністра, оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може", але "це питання швидкості, на яку ви не можете мати необмеженого впливу".

Глава німецького Міноборони пояснив, що потрібен час, аби відкрити завод і створити необхідні запаси, щоб потім мати змогу виробляти швидко та безперебійно.

Як приклад Пісторіус навів виробництво боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard, яке Німеччині довелося відновити.

За його словами, "хоч це й зробили відносно швидко, втім, усе одно це тривало пів року".

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

Також стало відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.

А 2 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли різні типи автівок, снаряди та антидронові системи.

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