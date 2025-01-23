Пісторіус про намір Трампа швидко закінчити війну: потрібні гарантії безпеки для України

Президент США Дональд Трамп хоче швидко закінчити війну Росії проти України. Однак важливе не лише припинення вогню, але й забезпечення стійкого миру та гарантій безпеки для України від інших країн.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
За його словами, насамперед слід говорити про припинення вогню, а потім про стійкий мир для України, а це означає, що потрібні гарантії безпеки з боку всіх інших країн.
"Незалежно від того, яким є порядок денний Дональда Трампа, Білого дому і нової адміністрації, ми повинні взяти на себе велику відповідальність", - сказав Пісторіус.
Він зазначив, що у разі невиконання такого сценарію ймовірність повторного нападу Росії "всього за кілька років" дуже висока, і саме з розв’язанням цієї проблеми Європі доведеться зіткнутися "найближчими місяцями та роками".
Глава Міноборони Німеччини додав, що йому не подобається ідея публічних обговорень стратегії "щодо будь-яких переговорів на шляху до припинення вогню або навіть за його межами".
"Це не те, що ми маємо обговорювати публічно, тому що в іншому разі я можу надіслати електронного листа Володимиру Путіну, щоб повідомити йому про наші плани", - зазначив Пісторіус.
Нагадаємо, вчора видання The Wall Street Journal повідомило, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив спецпредставнику США по Україні та Росії Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів.
Також видання CNN повідомляло, що Трамп доручив помічникам організувати телефонний дзвінок з Путіним і підготовка нібито вже йде. Напередодні він також закликав Путіна зупинити війну проти України, пригрозивши Росії митами та санкціями.
Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що якби терміни завершення війни залежали від України та демократичного світу, то завтра все б закінчилося. Проте перемога повинна призвести до справедливого миру.
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