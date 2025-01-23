Єрмак про терміни завершення війни: якби це залежало від України, завтра все б закінчилося

Якби терміни завершення війни залежали від України та демократичного світу, то завтра все б закінчилося. Проте перемога повинна призвести до справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Euronews у Давосі.

Він зазначив, що Україні потрібна підтримка континенту, щоб закінчити війну, якої вона взагалі не хотіла. Єрмак додав, що українці є жертвами російської агресії, і, як ніхто інший, хочуть відновити справедливий мир і закінчити війну.

Керівник ОП прокоментував заяву президента США Дональда Трампа під час передвиборчих дебатів, коли він відмовився сказати, чи хоче перемоги України у війні. Він вважає, що немає потреби надмірно аналізувати промову Трампа чи шукати якийсь прихований сенс.

"Всі розуміють: цю війну потрібно закінчити справедливим миром. Зі свого боку ми завжди говорили, що перемога - це справедливий мир. Це означає, що для нас немає альтернативи", - заявив Єрмак.

Щодо іншої обіцянки президента США закінчити війну за один день, Єрмак вважав за краще не називати жодних термінів.

"Я думаю, що ніхто на цій планеті точно не знає, коли ця війна закінчиться. Якби це залежало від України і всього демократичного світу, то завтра все було б закінчено", - наголосив він.

Керівник Офісу президент додав, що російський диктатор Володимир Путін хоче війни і його план - силою взяти під контроль Україну, знищити європейські цінності та її демократичний порядок.