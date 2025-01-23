Писториус о намерении Трампа быстро закончить войну: нужны гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп хочет быстро закончить войну России против Украины. Однако важно не только прекращение огня, но и обеспечение устойчивого мира и гарантий безопасности для Украины от других стран.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По его словам, прежде всего следует говорить о прекращении огня, а затем об устойчивом мире для Украины, а это означает, что нужны гарантии безопасности со стороны всех других стран.
"Независимо от того, какова повестка дня Дональда Трампа, Белого дома и новой администрации, мы должны взять на себя большую ответственность", - сказал Писториус.
Он отметил, что в случае невыполнения такого сценария вероятность повторного нападения России "всего за несколько лет" очень высока, и именно с решением этой проблемы Европе придется столкнуться "в ближайшие месяцы и годы".
Глава Минобороны Германии добавил, что ему не нравится идея публичных обсуждений стратегии "относительно любых переговоров на пути к прекращению огня или даже за его пределами".
"Это не то, что мы должны обсуждать публично, потому что в противном случае я могу отправить электронное письмо Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о наших планах", - отметил Писториус.
Напомним, вчера издание The Wall Street Journal сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней.
Также издание CNN сообщало, что Трамп поручил помощникам организовать телефонный звонок с Путиным и подготовка якобы уже идет. Накануне он также призвал Путина остановить войну против Украины, пригрозив России пошлинами и санкциями.
В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что если бы сроки завершения войны зависели от Украины и демократического мира, то завтра все бы закончилось. Однако победа должна привести к справедливому миру.
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