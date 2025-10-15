Пісторіус оголосив нову ініціативу підтримки України: що вона передбачає

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про запуск нової ініціативи військової підтримки України. Вона передбачає допомогу з обслуговуванням та модернізацією переданої західної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пісторіуса під час пресконференції за підсумками "Рамштайну".

"Її мета - збільшити бойові спроможності й "термін життя" сухопутних систем, які ми вже передали Україні. Великі бойові системи, такі як танки та БМП, потрібно оновлювати, щоб вони відповідали останнім стандартам. Це передбачає нові гармати та новітні датчики", - сказав Пісторіус.

Він зазначив, що такі роботи будуть здійснюватися переважно у наявних центрах обслуговування й ремонту в Україні.

"Звісно, українська оборонна індустрія буде залучена у цей процес. Це буде інвестиція у довгострокову розбудову Збройних сил України, і це означає, що ця робота продовжиться навіть після потенційного припинення бойових дій", - зазначив німецький міністр.

Пісторіус також закликав партнерів приєднуватися до розбудови української ППО у рамках коаліції у межах формату "Рамштайн", яку очолює Німеччина.