Пісторіус оголосив нову ініціативу підтримки України: що вона передбачає

Середа 15 жовтня 2025 20:57
Пісторіус оголосив нову ініціативу підтримки України: що вона передбачає Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про запуск нової ініціативи військової підтримки України. Вона передбачає допомогу з обслуговуванням та модернізацією переданої західної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пісторіуса під час пресконференції за підсумками "Рамштайну".

"Її мета - збільшити бойові спроможності й "термін життя" сухопутних систем, які ми вже передали Україні. Великі бойові системи, такі як танки та БМП, потрібно оновлювати, щоб вони відповідали останнім стандартам. Це передбачає нові гармати та новітні датчики", - сказав Пісторіус.

Він зазначив, що такі роботи будуть здійснюватися переважно у наявних центрах обслуговування й ремонту в Україні.

"Звісно, українська оборонна індустрія буде залучена у цей процес. Це буде інвестиція у довгострокову розбудову Збройних сил України, і це означає, що ця робота продовжиться навіть після потенційного припинення бойових дій", - зазначив німецький міністр.

Пісторіус також закликав партнерів приєднуватися до розбудови української ППО у рамках коаліції у межах формату "Рамштайн", яку очолює Німеччина.

Нова допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина надасть Україні нову військову допомогу на понад 2 млрд євро. Вона спрямована на посилення української протиповітряної оборони.

Україна, зокрема, отримає пакет військової допомоги вартістю близько 500 млн доларів. До нього входять ракети для систем ППО Patriot, радіолокаційні системи, а також артилерійські боєприпаси з високоточним наведенням.

Також Німеччина надасть Україні дві системи IRIS-T з великою кількістю керованих ракет. Очікується постачання протитанкової зброї, засобів зв'язку та сучасного стрілецького озброєння.

Раніше міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль наголосив, що його країна щорічно витрачатиме на допомогу Україні 9 млрд євро.

Станом на кінець серпня Німеччина могла передати Україні вже вісім систем ППО IRIS-T.

