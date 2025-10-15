ua en ru
Писториус объявил новую инициативу поддержки Украины: что она предусматривает

Среда 15 октября 2025 20:57
UA EN RU
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о запуске новой инициативы военной поддержки Украины. Она предусматривает помощь с обслуживанием и модернизацией переданной западной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Писториуса во время пресс-конференции по итогам "Рамштейна".

"Ее цель - увеличить боевые возможности и "срок жизни" сухопутных систем, которые мы уже передали Украине. Большие боевые системы, такие как танки и БМП, нужно обновлять, чтобы они соответствовали последним стандартам. Это предполагает новые пушки и новейшие датчики", - сказал Писториус.

Он отметил, что такие работы будут осуществляться преимущественно в имеющихся центрах обслуживания и ремонта в Украине.

"Конечно, украинская оборонная индустрия будет вовлечена в этот процесс. Это будет инвестиция в долгосрочное развитие Вооруженных сил Украины, и это означает, что эта работа продолжится даже после потенциального прекращения боевых действий", - отметил немецкий министр.

Писториус также призвал партнеров присоединяться к развитию украинской ПВО в рамках коалиции в рамках формата "Рамштайн", которую возглавляет Германия.

Новая помощь Украине от Германии

Напомним, во время сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия предоставит Украине новую военную помощь на более чем 2 млрд евро. Она направлена на усиление украинской противовоздушной обороны.

Украина, в частности, получит пакет военной помощи стоимостью около 500 млн долларов. В него входят ракеты для систем ПВО Patriot, радиолокационные системы, а также артиллерийские боеприпасы с высокоточным наведением.

Также Германия предоставит Украине две системы IRIS-T с большим количеством управляемых ракет. Ожидается поставка противотанкового оружия, средств связи и современного стрелкового вооружения.

Ранее министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль отметил, что его страна ежегодно будет тратить на помощь Украине 9 млрд евро.

По состоянию на конец августа Германия могла передать Украине уже восемь систем ПВО IRIS-T.

