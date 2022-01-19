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Письменного ответа на "гарантии безопасности" не будет: Блинкен о встрече с Лавровым

Автор: Сергей Пышкин

Уже 21 января состоится встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Штаты не планируют предоставлять письменный ответ на "гарантии безопасности" во время переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Блинкена.

Во время интервью для "Голоса Америки" Блинкен отметил, что во время встречи с Лавровым, он планирует выслушать позицию России после сегодняшних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Мы имели возможность выслушать друг друга и подумать в одиночестве. У меня будет встреча с Лавровым, чтобы увидеть, каким будет ответ России относительно того, что мы обсуждали", - отметил Блинкен.

В то же время на вопрос, планируют ли Штаты предоставлять письменный ответ на "гарантии безопасности" во время встречи 21 января, Блинкен добавил, что переговоры ограничатся лишь выяснением позиции агрессора.

"Сейчас. Следующий этап - это встреча с Лавровым, чтобы понять, какие позиции мы занимаем", - добавил Блинкен.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшних переговоров Блинкена с Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой.

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