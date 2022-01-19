Письмової відповіді на "гарантії безпеки" не буде: Блінкен про зустріч з Лавровим

Під час інтерв’ю для "Голосу Америки" Блінкен зауважив, що під час зустрічі з Лавровим, він планує вислухати позицію Росії після сьогоднішніх переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.

"Ми мали можливість вислухати одне одного і подумати на самоті. У мене буде зустріч з Лавровим, щоб побачити, якою буде відповідь Росії щодо того, що ми обговорювали", - зауважив Блінкен.

Водночас на питання, чи планують Штати надавати письмову відповідь на "гарантії безпеки" під час зустрічі 21 січня, Блінкен додав, що переговори обмежаться лише з’ясуванням позиції агресора.

"Зараз. Наступний етап - це зустріч з Лавровим, щоб зрозуміти, які позиції ми займаємо", - додав Блінкен.