Після звинувачень від Азербайджану. Путін вдруге зателефонував Алієву щодо літака AZAL

Російський диктатор Володимир Путін зателефонував лідеру Азербайджану Ільхаму Алієву. Вони обговорили питання щодо катастрофи літака в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Азербайджанської Республіки.

"Під час телефонної розмови глави держав продовжили обговорення питань, пов'язаних з катастрофою пасажирського літака закритого акціонерного товариства "Азербайджан Хава Йоллари", - йдеться на сайті президента.

Авіакатастрофа Azerbaijan Airlines

Нагадаємо, днями у Казахстані біля міста Актау впав пасажирський літак. Сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак був пошкоджений на території Росії та пояснив, що борт отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.

У момент аварії на борту перебувало 67 осіб. Внаслідок катастрофи 38 осіб загинули, включно з пілотами.

Сьогодні указом Алієва, загиблі члени екіпажу літака отримали звання героя Азербайджану.

Зауважимо, що Росія досі не визнає, що збила літак з пасажирами, і намагається уникнути відповідальності. Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.