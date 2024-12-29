После обвинений от Азербайджана. Путин во второй раз позвонил Алиеву по поводу самолета AZAL

Российский диктатор Владимир Путин позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Они обсудили вопрос о катастрофе самолета в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Азербайджанской Республики .

"Во время телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с катастрофой пассажирского самолета закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллари", - говорится на сайте президента.

Авиакатастрофа Azerbaijan Airlines

Напомним, на днях в Казахстане возле города Актау упал пассажирский самолет. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден на территории России и объяснил, что борт получил повреждения в результате обстрела с земли.

В момент аварии на борту находилось 67 человек. В результате катастрофы 38 человек погибли, включая пилотов.

Сегодня указом Алиева, погибшие члены экипажа самолета получили звание героя Азербайджана.

Заметим, что Россия до сих пор не признает, что сбила самолет с пассажирами, и пытается избежать ответственности. Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.

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