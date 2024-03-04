ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після збільшення кількості скарг. МОЗ починає перевірку ВЛК у Києві

Київ, Понеділок 04 березня 2024 17:56
UA EN RU
Після збільшення кількості скарг. МОЗ починає перевірку ВЛК у Києві Архівне фото: голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Військово-лікарські комісії в Києві почнуть перевіряти, причиною стало збільшення кількості скарг. Це стосується недотримання електронної черги, а також не оптимізованих маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

За його словами, для того, щоб прискорити проходження ВЛК і зробити його зручнішим, торік у МОЗ запровадили окремий пакет у рамках програми медичних гарантій, що дає змогу військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними термінами.

"Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів", - пише Ляшко.

Корупція і не тільки

Міністр сказав, що водночас, поза увагою не залишаються й інші речі:

  • корупційна складова, така, як вимагання хабарів за врахування всіх наявних хвороб і станів під час медичних оглядів;
  • схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон або ухвалення рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я;
  • формальний підхід до проходження ВЛК військовозобов'язаними;
  • недбалість лікарів;
  • проблеми з оскарженням висновків.

Люди можуть поскаржитися і допомогти МОЗ

За його словами, список можна продовжувати, а питань багато, але не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу.

"Але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, щоб усі без винятку працювали в правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями. Для цього ведемо діалог із військовими адміністраціями. Ганебні випадки, коли лікарі навмисно ставлять хибний діагноз або вимагають хабара за правильний, мають припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо", - написав Ляшко.

Після збільшення кількості скарг. МОЗ починає перевірку ВЛК у Києві

Фото: Наказ (facebook.com/viktor.liashko)

Також він закликав усіх зі свого боку бути активними і повідомляти про порушення, з якими люди можуть стикатися. Це допоможе краще розуміти, які і де є проблеми, а значить відповідно, реагувати. З питань ВЛК у цивільних медзакладах можна звертатися за телефоном: 0 800 60 20 19.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus
"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus
DAILY
Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати