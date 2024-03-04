После увеличения количества жалоб. Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве

Военно-врачебные комиссии в Киеве начнут проверять, причиной стало увеличение количества жалоб. Это касается несоблюдения электронной очереди, а также не оптимизированных маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По его словам, для того, чтобы ускорить прохождение ВВК и сделать его более удобным, в прошлом году в Минздраве ввели отдельный пакет в рамках программы медицинских гарантий, что позволяет военнообязанным пройти медицинский осмотр в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками.

"Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений", - пишет Ляшко.

Коррупция и не только

Министр сказал, что в то же время без внимания не остаются и другие вещи:

коррупционная составляющая, такая, как вымогательство взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров;

схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятие решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья;

формальный подход к прохождению ВЛК военнообязанными;

халатность врачей;

проблемы с обжалованием выводов.

Люди могут пожаловаться и помочь Минздраву

По его словам, список можно продолжать, а вопросов много, но не на все именно Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния.

"Но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле. Для этого сотрудничаем с правоохранителями. Для этого ведем диалог с военными администрациями. Позорные случаи, когда врачи намеренно ставят ложный диагноз или требуют взятки за правильный, должны прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим совместно работаем", - написал Ляшко.

Фото: Приказ (facebook.com/viktor.liashko)

Также он призвал всех со своей стороны быть активными и сообщать о нарушениях, с которыми люди могут сталкиваться. Это поможет лучше понимать, какие и где есть проблемы, а значит соответственно, реагировать. По вопросам ВВК в гражданских медучреждениях можно обращаться по телефону: 0 800 60 20 19.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о непригодности. Поэтому власть решила реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.