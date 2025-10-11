Bloomberg: Данія зміцнює армію і закуповує нові винищувачі F-35

Данія значно зміцнює свій оборонний потенціал, інвестуючи мільярди доларів в арктичний напрямок і оновлення озброєнь. Нові заходи відображають глобальну боротьбу за вплив в Арктиці та підготовку до потенційних криз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Bloomberg .

Данія спрямує 8,5 млрд доларів на посилення оборонної інфраструктури. План охоплює закупівлю 16 винищувачів F-35, двох арктичних патрульних кораблів, морського патрульного літака, нових безпілотників і підводного кабелю в Північній Атлантиці. Також буде побудовано штаб-квартиру Об'єднаного арктичного командування в Нууку, а в Гренландії створять окремий військовий підрозділ.

Присутність у Гренландії як пріоритет

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив на необхідності посилення присутності для забезпечення суверенітету, проведення навчань та ефективного спостереження. За його словами, ситуація в північній частині Королівства, особливо в Гренландії, стала складнішою за останні роки.

Геополітична конкуренція за Арктику

Заходи вживаються на тлі активізації інтересу до Арктики, де Росія нарощує військову присутність, а президент США Дональд Трамп прагне контролювати Гренландію. Танення льодів відкриває нові маршрути судноплавства і доступ до корисних копалин, перетворюючи регіон на центр глобальної конкуренції. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав ЄС зміцнювати співпрацю для захисту цифрової інфраструктури.

Зміцнення бойових можливостей Данії

На закупівлю нових винищувачів Lockheed Martin виділено 4,5 млрд доларів. Загальний парк F-35 досягне 43 одиниць, що істотно підвищує бойову міць і внесок Данії в НАТО, зазначив начальник Генштабу.

Допомога Україні

Данія лідирує серед європейських країн за обсягом допомоги Україні, поступаючись лише Німеччині та Великій Британії. Порівняно з Францією, яка виділила 7,56 млрд євро, Данія з меншою економікою надала 10,1 млрд євро, демонструючи значну підтримку.