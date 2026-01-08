Після загроз і звинувачень Трамп запросив президента Колумбії до Вашингтону

Президент США Дональд Трамп запросив колумбійського лідера Густаво Петро до Білого дому. Це відбувається на тлі звинувачень у наркоторгівлі та критики операцій США у Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Дональд Трамп різко змінив тон щодо президента Колумбії Густаво Петро. Після кількох днів звинувачень і напружених заяв, лідери обмінялися телефонною розмовою.

"Для мене було великою честю поговорити з президентом Колумбії Густаво Петр. Я ціную його дзвінок і тон, і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним найближчим часом", - написав Трамп у соціальних мережах.

Раніше Трамп звинувачував Петро у виробництві та продажу кокаїну до США і навіть натякав на можливе військове втручання.

Проте після розмови напруження дещо спало, і Петро підтвердив, що обговорювали Венесуелу та проблему наркоторгівлі.

"У нього є кокаїнові фабрики… Він не збирається цього робити", - додав Трамп під час коментаря журналістам.