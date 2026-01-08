ua en ru
Після загроз і звинувачень Трамп запросив президента Колумбії до Вашингтону

США, Четвер 08 січня 2026 17:12
UA EN RU
Після загроз і звинувачень Трамп запросив президента Колумбії до Вашингтону Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Президент США Дональд Трамп запросив колумбійського лідера Густаво Петро до Білого дому. Це відбувається на тлі звинувачень у наркоторгівлі та критики операцій США у Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Дональд Трамп різко змінив тон щодо президента Колумбії Густаво Петро. Після кількох днів звинувачень і напружених заяв, лідери обмінялися телефонною розмовою.

"Для мене було великою честю поговорити з президентом Колумбії Густаво Петр. Я ціную його дзвінок і тон, і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним найближчим часом", - написав Трамп у соціальних мережах.

Раніше Трамп звинувачував Петро у виробництві та продажу кокаїну до США і навіть натякав на можливе військове втручання.

Проте після розмови напруження дещо спало, і Петро підтвердив, що обговорювали Венесуелу та проблему наркоторгівлі.

"У нього є кокаїнові фабрики… Він не збирається цього робити", - додав Трамп під час коментаря журналістам.

Нагадаємо, що Дональд Трамп зробив низку різких заяв щодо країн Латинської Америки, зокрема Колумбії, Мексики та Куби, натякаючи на можливі жорсткі дії Вашингтона у боротьбі з наркотрафіком та регіональною нестабільністю.

У відповідь президент Колумбії Густаво Петро повідомив, що готовий "знову взяти до рук зброю" для захисту своєї країни, реагуючи на натяки Трампа після операції США у Венесуелі.

У своїй заяві колумбійський лідер підкреслив, що, як верховний головнокомандувач, діє виключно в межах Конституції та вже віддав низку жорстких наказів у боротьбі з наркоторгівлею.

