После угроз и обвинений Трамп пригласил президента Колумбии в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил колумбийского лидера Густаво Петро в Белый дом. Это происходит на фоне обвинений в наркоторговле и критики операций США в Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Дональд Трамп резко сменил тон в отношении президента Колумбии Густаво Петро. После нескольких дней обвинений и напряженных заявлений, лидеры обменялись телефонным разговором.

"Для меня было большой честью поговорить с президентом Колумбии Густаво Петро. Я ценю его звонок и тон, и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - написал Трамп в социальных сетях.

Ранее Трамп обвинял Петра в производстве и продаже кокаина в США и даже намекал на возможное военное вмешательство.

Однако после разговора напряжение несколько спало, и Петр подтвердил, что обсуждали Венесуэлу и проблему наркоторговли.

"У него есть кокаиновые фабрики... Он не собирается этого делать", - добавил Трамп во время комментария журналистам.