ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

После угроз и обвинений Трамп пригласил президента Колумбии в Вашингтон

США, Четверг 08 января 2026 17:12
UA EN RU
После угроз и обвинений Трамп пригласил президента Колумбии в Вашингтон Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Президент США Дональд Трамп пригласил колумбийского лидера Густаво Петро в Белый дом. Это происходит на фоне обвинений в наркоторговле и критики операций США в Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Дональд Трамп резко сменил тон в отношении президента Колумбии Густаво Петро. После нескольких дней обвинений и напряженных заявлений, лидеры обменялись телефонным разговором.

"Для меня было большой честью поговорить с президентом Колумбии Густаво Петро. Я ценю его звонок и тон, и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - написал Трамп в социальных сетях.

Ранее Трамп обвинял Петра в производстве и продаже кокаина в США и даже намекал на возможное военное вмешательство.

Однако после разговора напряжение несколько спало, и Петр подтвердил, что обсуждали Венесуэлу и проблему наркоторговли.

"У него есть кокаиновые фабрики... Он не собирается этого делать", - добавил Трамп во время комментария журналистам.

Напомним, что Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений в отношении стран Латинской Америки, в частности Колумбии, Мексики и Кубы, намекая на возможные жесткие действия Вашингтона в борьбе с наркотрафиком и региональной нестабильностью.

В ответ президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что готов "снова взять в руки оружие" для защиты своей страны, реагируя на намеки Трампа после операции США в Венесуэле.

В своем заявлении колумбийский лидер подчеркнул, что, как верховный главнокомандующий, действует исключительно в рамках Конституции и уже отдал ряд жестких приказов в борьбе с наркоторговлей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Колумбия
Новости
"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике
"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка