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Після візиту до Києва Байден зателефонував Мелоні, щоб обговорити допомогу для України, - Білий дім

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент США Джо Байден 20 лютого провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Байден говорив увечері з Мелоні після свого візиту в Україну, а також перед її поїздкою до української держави", - зазначили в адміністрації американського лідера.

Під час розмови політики підняли тему поглиблення тісної координації з питань підтримки України, зокрема забезпечення допомоги в галузі оборони, економіки та гуманітарної сфери.

При цьому в Білому домі долали, що президент США чекає можливості привітати прем'єра Італії у Вашингтоні, коли їхні графіки будуть узгоджені.

Нагадаємо, Мелоні 21 лютого відвідає Київ і оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

До слова, про усі подробиці історичного візиту Байдена до Києва - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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