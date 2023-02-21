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После визита в Киев Байден позвонил Мелони, чтобы обсудить помощь для Украины, - Белый дом

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент США Джо Байден 20 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Байден говорил вечером с Мэлони после своего визита в Украину, а также перед ее поездкой в украинское государство", - отметили в администрации американского лидера.

В ходе разговора политики подняли тему углубления тесной координации по вопросам поддержки Украины, в частности, обеспечения помощи в области обороны, экономики и гуманитарной сферы.

При этом в Белом доме преодолевали, что президент США ждет возможности приветствовать премьера Италии в Вашингтоне, когда их графики будут согласованы.

Напомним, Мелони 21 февраля посетит Киев и объявит новый пакет военной помощи для Украины.

К слову, обо всех подробностях исторического визита Байдена в Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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