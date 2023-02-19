Прем'єр Італії відвідає Київ та оголосить новий пакет допомоги: ЗМІ назвали дату візиту

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок, 21 лютого, відвідає Київ та оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання Il Fatto Quotidiano .

Перед візитом до Києва Мелоні приїде до Польщі, де зустрінеться з прем'єром та одним з найближчих союзників Матеушем Моравецьким.

За даними видання, у Києві прем'єр Італії проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що під час свого візиту Мелоні оголосить про новий пакет військової допомоги, зокрема про надання разом з Францією систем протиракетної оборони SAMP-T.

ЗМІ не називають інші деталі пакета допомоги. Проте вже відомо, що Італія не буде надавати Україні танки, оскільки має невелику їх кількість в арсеналі. Також Мелоні не буде обговорювати можливість передачі Україні винищувачів F-16.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Італії анонсувала візит в Україну напередодні річниці вторгнення Росії.

Також зазначимо, що уряд Італії у середині лютого схвалив шостий пакет допомоги Україні.

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