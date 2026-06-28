Після війни Україні варто перейти до парламентської республіки, – один із авторів Конституції

Україна повинна трансформуватися у парламентську республіку, а роль президента після перемоги варто обмежити виключно представницькими функціями.
Про у коментарі РБК-Україна заявив один із авторів Конституції України Роман Безсмертний.
Головне:
За словами експерта, нинішня система управління, за якої в країні фактично існують два центри виконавчої влади, є глибоко хибною та неефективною. Це створює постійні конфлікти та розмиває відповідальність посадовців.
"Україні варто переходити на парламентську республіку лише з представницькими функціями президента і варто розширювати владу місцевого самоврядування. На це є безліч видимих причин", - пояснює Безсмертний.
Експерт наголошує, що саме дуалізм виконавчої гілки влади є одним із головних факторів, що блокують ефективне врядування та сприяють поширенню корупції.
"В Україні є два центри виконавчої влади, що фактично руйнує цілісність виконавчої влади і руйнує її відповідальність. І причина корупції в тому, що у нас є два центри виконавчої влади", - переконаний Безсмертний.
Дискусія про розширення або обмеження повноважень президента є однією з найдавніших в українській політиці. У 2004 році Україна вже зробила радикальний крок, перейшовши до парламентсько-президентської форми правління, щоб уникнути монополізації влади.
У 2010-му Янукович через суд скасував це рішення, але у 2014-му ми знову повернулись до парламентсько-президентської форми. Проте питання про те, чи є поточний баланс ефективним, залишається відкритим.
Читайте також про те, наскільки наша Конституція зараз відповідає вимогам воєнного часу.
Раніше ми писали про те, як у Москві знайшли українськомовну Конституцію Пилипа Орлика.