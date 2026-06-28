После войны Украине следует стать парламентской республикой, – один из авторов Конституции

Главное: Парламентская модель: Эксперты предлагают ограничить роль президента представительскими функциями, сосредоточив исполнительную власть в руках правительства.

Эксперты предлагают ограничить роль президента представительскими функциями, сосредоточив исполнительную власть в руках правительства. Причина коррупции: Основной проблемой нынешней системы называют "дуализм власти", разрушающий подотчетность чиновников.

Основной проблемой нынешней системы называют "дуализм власти", разрушающий подотчетность чиновников. Акцент на местное самоуправление: Для улучшения качества управления предлагается передать больше полномочий на места вместо усиления президентской вертикали.

Украине стоит стать парламентской страной

По словам эксперта, нынешняя система управления, при которой в стране фактически существуют два центра исполнительной власти, неэффективна. Это создает постоянные конфликты и размывает ответственность должностных лиц.

"Украине следует переходить на парламентскую республику только с представительными функциями президента и следует расширять власть местного самоуправления. На это есть множество видимых причин", - объясняет Безсмертный.

Эксперт отмечает, что именно дуализм исполнительной ветви власти является одним из главных факторов, блокирующих эффективное управление и способствующих распространению коррупции.

"В Украине есть два центра исполнительной власти, что фактически разрушает целостность исполнительной власти и разрушает ее ответственность. И причина коррупции в том, что у нас есть два центра исполнительной власти", - убежден Безсмертный.

Контекст и история вопроса

Дискуссия о расширении или ограничении полномочий президента является одной из самых давних в украинской политике. В 2004 году Украина уже сделала радикальный шаг, перейдя в парламентско-президентскую форму правления, чтобы избежать монополизации власти.

В 2010-м Янукович через суд отменил это решение, но в 2014-м мы снова вернулись к парламентско-президентской форме. Однако вопрос о том, является ли текущий баланс эффективным, остается открытым.