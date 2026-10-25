Після війни США вестимуть бізнес як з Україною, так і з Росією, - Трамп

"Ні, мені нема чого сказати з цього приводу, крім того, що звичайно, я вестиму бізнес з Україною і, думаю, з Росією після закінчення цієї війни", - сказав президент США, відповідаючи на запитання одного з журналістів.

Зазначимо, що до преси вийшов не лише Трамп, а й його дружина – перша леді США Меланія Трамп. Під час бесіди один із представників ЗМІ запитав у них, чи планується візит до України, на що Меланія сказала: "Побачимо". Після цього Трамп одразу додав, що такий візит може відбутися.

Крім того, журналісти запитали Трампа, чи спілкувався він з мільярдером Ілоном Маском з приводу ситуації в Україні (ймовірно, журналісти мали на увазі ситуацію зі Starlink). У відповідь він сказав, що так, але деталі розмови повідомляти відмовився.