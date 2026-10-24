Переговори України, США та Росії: Sky News назвало два можливі місця зустрічі

Наступний раунд переговорів між делегаціями України, США та Росії може відбутися в Абу-Дабі (ОАЕ) або Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як зазначив американський посадовець, мета полягає в тому, щоб у кінцевому підсумку підготуватися до зустрічі на високому рівні. Однак до цього ще потрібно виконати чимало роботи.

За інформацією джерел в уряді США, зустріч можлива "за пару тижнів" в Абу-Дабі чи у Швейцарії.

Мирні переговори

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Осло зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

У перемовинах також брали участь прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.

Уже наступного дня Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. До зустрічі долучився спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв.

За словами американського посланця, він привіз російському диктатору документи з пропозиціями щодо підходів до завершення війни. Після переговорів помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що справа нібито наближається до завершення війни.

Як повідомляв Axios із посиланням на джерела, після контактів в Осло та Санкт-Петербурзі Україна й Росія погодилися відновити тристоронні переговори за участю США.

Водночас, за даними джерела РБК-Україна, Київ вважає малоймовірним досягнення домовленості про енергетичне перемир’я за підсумками цих контактів. Натомість успіхом українська сторона називає відновлення переговорів на рівні делегацій і можливе узгодження заходів для деескалації.

У Кремлі заявили, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі.

Про це місце зустрічі раніше казав і президент України Володимир Зеленський.

Також, як писали західні медіа, Трамп нібито прагне підписати мирну угоду між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні в штаті Флорида. ЗМІ наголошують, що переговори можуть пройти під серйозним тиском на Київ.