После войны США будут вести бизнес как с Украиной, так и с Россией, - Трамп

"Нет, мне нечего сказать по этому поводу, кроме того, что конечно, я буду вести бизнес с Украиной и, думаю, с Россией после окончания этой войны", - сказал президент США, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Отметим, что к прессе вышел не только Трамп, но и его супруга - первая леди США Мелания Трамп. Во время беседы один из представителей СМИ спросил у них, планируется ли визит в Украину, на что Мелания сказала: "Посмотрим". После этого Трамп сразу добавил, что такой визит может состоятся.

Кроме того, журналисты спросили у Трампа, общался ли он с миллиардером Илоном Маском по поводу ситуации в Украине (вероятно, журналисты имели ввиду ситуацию со Starlink). В ответ он сказал, что "да", но детали разговора сообщать отказался.