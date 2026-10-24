Маск: без Starlink український фронт негайно розвалився б

Українська лінія фронту нібито негайно розвалилася б без супутникової системи Starlink, яка критично важлива для оборони.

Про це заявив американський мільярдер Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X .

За його словами, використання цивільної комерційної служби для наступальних ударів безпілотниками ніколи не було дозволено.

Він зазначив, що українські військові порушили умови надання послуг, через що відповідну лазівку закрили минулого тижня.

Водночас Маск підкреслив ключову роль супутникової мережі для українських сил.

"Якби Starlink було вимкнено, українська лінія фронту негайно розвалилася б. Це не погроза, це просто констатація факту", - заявив бізнесмен.

Засновник SpaceX нагадав, що компанія зробила для захисту України більше, ніж будь-яка інша приватна структура у світі.

На початку повномасштабного вторгнення саме Starlink допоміг уникнути захоплення країни, коли інші засоби зв'язку були знищені або заблоковані росіянами.

Водночас він додав, що військова система Starshield контролюється урядом США, який самостійно ухвалює рішення щодо її застосування.