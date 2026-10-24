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Маск: без Starlink український фронт негайно розвалився б

22:55 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Маск: без Starlink український фронт негайно розвалився б Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
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Українська лінія фронту нібито негайно розвалилася б без супутникової системи Starlink, яка критично важлива для оборони.

Про це заявив американський мільярдер Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X.

За його словами, використання цивільної комерційної служби для наступальних ударів безпілотниками ніколи не було дозволено.

Він зазначив, що українські військові порушили умови надання послуг, через що відповідну лазівку закрили минулого тижня.

Водночас Маск підкреслив ключову роль супутникової мережі для українських сил.

"Якби Starlink було вимкнено, українська лінія фронту негайно розвалилася б. Це не погроза, це просто констатація факту", - заявив бізнесмен.

Засновник SpaceX нагадав, що компанія зробила для захисту України більше, ніж будь-яка інша приватна структура у світі.

На початку повномасштабного вторгнення саме Starlink допоміг уникнути захоплення країни, коли інші засоби зв'язку були знищені або заблоковані росіянами.

Водночас він додав, що військова система Starshield контролюється урядом США, який самостійно ухвалює рішення щодо її застосування.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск піддав критиці українську владу, звинувативши українські еліти у нібито "збагаченні на війні", а політиків у США - у використанні фінансової допомоги Україні для власних кампаній.

Крім того, агентство Reuters повідомило, що американські адміністрації роками зверталися до SpaceX з проханнями вмикати або обмежувати доступ до мережі Starlink у різних регіонах світу, включаючи Україну.

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