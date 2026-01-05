Після відставки Малюка президент заінтригував заявою щодо Євгенія Хмари

Нагадаємо, 5 січня керівник СБУ Василь Малюк повідомив, що йде у відставку зі своєї посади. Він не назвав причин свого рішення, але повідомив, що залишається у структурі СБУ та перейде на роботу на іншому напрямку.

Зеленський підтвердив, що доручив Малюку очолити новий ключовий напрям у СБУ, що пов'язаний з операціями проти РФ. Він теж запевнив, що ексочільник СБУ залишається у структурі державної безпеки.

Детальніше про те, хто такий Василь Малюк і яка його роль у протистоянні Росії - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.