Після відставки Малюка президент заінтригував заявою щодо Євгенія Хмари

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеном Хмарою. Зустріч пройшла після того, як голова СБУ Василь Малюк оголосив про те, що йде у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

"Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність", - написав президент.

Зеленський зазначив, що планується значно масштабувати досвід українських спецпризначенців та конкретно ЦСО "А" СБУ. Також він обговорив з Хмарою можливості системного розвитку СБУ та нові спеціальні операції, підготовка яких зараз ведеться.

Фото: Зеленський / Telegram

Нагадаємо, 5 січня керівник СБУ Василь Малюк повідомив, що йде у відставку зі своєї посади. Він не назвав причин свого рішення, але повідомив, що залишається у структурі СБУ та перейде на роботу на іншому напрямку.

Зеленський підтвердив, що доручив Малюку очолити новий ключовий напрям у СБУ, що пов'язаний з операціями проти РФ. Він теж запевнив, що ексочільник СБУ залишається у структурі державної безпеки.

Детальніше про те, хто такий Василь Малюк і яка його роль у протистоянні Росії - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

