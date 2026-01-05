После отставки Малюка президент заинтриговал заявлением относительно Евгения Хмары

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Встреча прошла после того, как глава СБУ Василий Малюк объявил о том, что уходит в отставку.
"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу в течение всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности", - написал президент.
Зеленский отметил, что планируется значительно масштабировать опыт украинских спецназовцев и конкретно ЦСО "А" СБУ. Также он обсудил с Хмарой возможности системного развития СБУ и новые специальные операции, подготовка которых сейчас ведется.
Напомним, 5 января руководитель СБУ Василий Малюк сообщил, что уходит в отставку со своей должности. Он не назвал причин своего решения, но сообщил, что остается в структуре СБУ и перейдет на работу на другом направлении.
Зеленский подтвердил, что поручил Малюку возглавить новое ключевое направление в СБУ, связанное с операциями против РФ. Он тоже заверил, что экс-глава СБУ остается в структуре государственной безопасности.
