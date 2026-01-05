После отставки Малюка президент заинтриговал заявлением относительно Евгения Хмары

"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу в течение всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности", - написал президент.

Зеленский отметил, что планируется значительно масштабировать опыт украинских спецназовцев и конкретно ЦСО "А" СБУ. Также он обсудил с Хмарой возможности системного развития СБУ и новые специальные операции, подготовка которых сейчас ведется.

Фото: Зеленский / Telegram