После отставки Малюка президент заинтриговал заявлением относительно Евгения Хмары

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Встреча прошла после того, как глава СБУ Василий Малюк объявил о том, что уходит в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу в течение всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности", - написал президент.

Зеленский отметил, что планируется значительно масштабировать опыт украинских спецназовцев и конкретно ЦСО "А" СБУ. Также он обсудил с Хмарой возможности системного развития СБУ и новые специальные операции, подготовка которых сейчас ведется.

Фото: Зеленский / Telegram

 

Напомним, 5 января руководитель СБУ Василий Малюк сообщил, что уходит в отставку со своей должности. Он не назвал причин своего решения, но сообщил, что остается в структуре СБУ и перейдет на работу на другом направлении.

Зеленский подтвердил, что поручил Малюку возглавить новое ключевое направление в СБУ, связанное с операциями против РФ. Он тоже заверил, что экс-глава СБУ остается в структуре государственной безопасности.

Подробнее о том, кто такой Василий Малюк и какова его роль в противостоянии России - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

