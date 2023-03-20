Після видачі ордера на арешт Путіна міністри юстиції різних країн світу зустрілися у Лондоні

Зазначимо, що зустріч відбулася після того, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Путіна через звинувачення у депортації українських дітей.

Міністр юстиції Британії Домінік Рааб заявив, що уряд продовжуватиме фінансувати та надавати експертизу суду, доки "справедливість не буде переможе".

"Ми збираємось сьогодні в Лондоні, об’єднані однією метою - притягнути військових злочинців до відповідальності за звірства, вчинені в Україні під час цього несправедливого, неспровокованого та незаконного вторгнення", - сказав він.

Зауважимо, що на конференції виступили міністр юстиції України Денис Малюська та генеральний прокурор Андрій Костін, а також прокурор МКС Карім Хан.