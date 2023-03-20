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После выдачи ордера на арест Путина министры юстиции разных стран мира встретились в Лондоне

Фото: после выдачи ордера на арест Путина министры юстиции разных стран мира встретились в Лондоне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Министры юстиции разных стран мира встретились в Лондоне, чтобы обсудить поддержку расследования Международным уголовным судом военных преступлений россиян в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отметим, что встреча состоялась после того, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Путина по обвинению в депортации украинских детей.

Министр юстиции Британии Доминик Рааб заявил, что правительство будет продолжать финансировать и предоставлять экспертизу суду, пока "справедливость не восторжествует".

"Мы собираемся сегодня в Лондоне, объединенные одной целью - привлечь военных преступников к ответственности за зверства, совершенные в Украине во время этого несправедливого, неспровоцированного и незаконного вторжения", - сказал он.

Отметим, что на конференции выступили министр юстиции Украины Денис Малюська и генеральный прокурор Андрей Костин, а также прокурор МКС Карим Хан.

Отметим, что решение суда Гааги может ограничить возможность Путина выезжать за границу, поскольку в 123 странах его могут арестовать.

К тому же, прокурор МУС Карим Хан отметил, что ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львова-Беловой будут действовать до конца их жизни.

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ЛондонМеждународный уголовный суд