Після вибухів у передмісті у Харкові зупинялося метро

Обстріл України 24 грудня

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня російські війська вночі атакували територію України ударними дронами з шести напрямків. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

При цьому значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Загалом росіяни атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.

Також війська РФ атакували Запоріжжя трьома авіабомбами. Внаслідок ударів пошкоджені будинки, горіли гаражі та автомобілі, а також відомо про постраждалих.

Відомо, що у місті пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків. В них вибиті війна, зруйновані балкони та лоджії. На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.