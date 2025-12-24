После взрывов в пригороде в Харькове останавливалось метро

Российские войска утром 24 декабря атаковали пригород Харькова. В городе временно не работало метро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова и пресс-службу Харьковского метрополитена.
"Взрывы, которые были слышны в городе, прозвучали за пределами Харькова - в ближайшем пригороде", - сообщил Терехов.
Синегубов подтвердил, что враг нанес удары по пригороду Харькова. Последствия попадания уточняются.
На эту минуту информация о пострадавших не поступала.
В то же время метро в Харькове остановлено.
"По техническим причинам временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно, приносим извинения за временные неудобства!", - сообщили в метрополитене.
По состоянию на 11:00 движение поездов по линиям харьковского метро восстановлено.
Напомним, в ночь на 24 декабря российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
При этом значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.
В общем россияне атаковали объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах есть обесточенные абоненты.
Также войска РФ атаковали Запорожье тремя авиабомбами. В результате ударов повреждены дома, горели гаражи и автомобили, а также известно о пострадавших.
Известно, что в городе повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. В них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии. На местах разрушений уже работают коммунальщики, а специалисты районных администраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения.