После взрывов в пригороде в Харькове останавливалось метро

Фото: в Харькове останавливалось метро после взрывов в пригороде (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска утром 24 декабря атаковали пригород Харькова. В городе временно не работало метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова и пресс-службу Харьковского метрополитена.

"Взрывы, которые были слышны в городе, прозвучали за пределами Харькова - в ближайшем пригороде", - сообщил Терехов.

Синегубов подтвердил, что враг нанес удары по пригороду Харькова. Последствия попадания уточняются.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

В то же время метро в Харькове остановлено.

"По техническим причинам временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно, приносим извинения за временные неудобства!", - сообщили в метрополитене.

По состоянию на 11:00 движение поездов по линиям харьковского метро восстановлено.

 

Обстрел Украины 24 декабря

Напомним, в ночь на 24 декабря российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

При этом значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

В общем россияне атаковали объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах есть обесточенные абоненты.

Также войска РФ атаковали Запорожье тремя авиабомбами. В результате ударов повреждены дома, горели гаражи и автомобили, а также известно о пострадавших.

Известно, что в городе повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. В них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии. На местах разрушений уже работают коммунальщики, а специалисты районных администраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения.

