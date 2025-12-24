После взрывов в пригороде в Харькове останавливалось метро

"Взрывы, которые были слышны в городе, прозвучали за пределами Харькова - в ближайшем пригороде", - сообщил Терехов.

Синегубов подтвердил, что враг нанес удары по пригороду Харькова. Последствия попадания уточняются.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

В то же время метро в Харькове остановлено.

"По техническим причинам временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно, приносим извинения за временные неудобства!", - сообщили в метрополитене.

По состоянию на 11:00 движение поездов по линиям харьковского метро восстановлено.