После взрывов в пригороде в Харькове останавливалось метро

Фото: в Харькове останавливалось метро после взрывов в пригороде (Getty Images)

Российские войска утром 24 декабря атаковали пригород Харькова. В городе временно не работало метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова и пресс-службу Харьковского метрополитена.

"Взрывы, которые были слышны в городе, прозвучали за пределами Харькова - в ближайшем пригороде", - сообщил Терехов. Синегубов подтвердил, что враг нанес удары по пригороду Харькова. Последствия попадания уточняются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. В то же время метро в Харькове остановлено. "По техническим причинам временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно, приносим извинения за временные неудобства!", - сообщили в метрополитене. По состоянию на 11:00 движение поездов по линиям харьковского метро восстановлено.